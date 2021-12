VIDEO Kate sa vrátila v čase: Na návštevu múzea si obliekla RETRO BLÚZKU ako zo 70. rokov! ×

Nie nadarmo kopírujú jej štýl ženy z celého sveta! Vojvodkyňa, ktorá by vyzerala skvelo aj vo vreci, zavítala do londýnskeho múzea na výstavu s názvom Fabergé. Elegantné šaty tentokrát vymenila za outfit, v ktorom vyzerala, ako by sa vrátila v čase!