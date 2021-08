VIDEO Jednou z hlavných hviezd Pobrežnej hliadky bola Pamela Anderson ×

Verili by ste, že od prvej klapky seriálu Pobrežná hliadka uplynulo už viac než 30 rokov? Možno teraz len nechápavo krútite hlavou, no keď si pozriete premeny hlavných hviezd tejto kultovej šou, ku ktorým kedysi vzhliadal celý svet, pochopíte, aké obrovské more času v skutočnosti uplynulo.