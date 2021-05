VIDEO: Jediné, čo vraj Meghan odradilo podľa Harryho od samovraždy, bola neférovosť ×

Harry prezradil, že Meghan od samovraždy odradili myšlienky na to, aké neférové by to voči nemu bolo. Jednak by prišiel o ďalšiu ženu vo svojom živote a jednak bola vtedy Meghan tehotná a čakal ich prvorodeného syna Archieho.