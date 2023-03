VIDEO Na daňovom priznaní môžete PEKNE ZAROBIŤ: Pozrite sa, KOMU sa oplatí ho podať! ×

Čas na podanie daňového priznania sa kráti! Ak ste tak ešte nespravili, do konca marca vám už zostávajú iba štyri dni. Nie každý ho musí podať, no niektorým sa to vyslovene oplatí. Koľko peňazí môžete dostať späť a ako darovať 2 percentá z dane?