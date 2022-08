VIDEO Boj s plameňmi v Českom Švajčiarsku: Zasahuje 900 hasičov! ×

Požiar v Národnom parku České Švajčiarsko sa stále nepodarilo dostať pod kontrolu. Zatiaľ čo 900 hasičov, vyše 200 cisterien a 18 vrtuľníkov bez prestávky bojuje so šíriacimi sa plameňmi, českí turisti majú ich snahu o záchranu na háku, a to napriek tomu, že vstup do lesov je zakázaný.