Žila rozprávkový život s bohatým, no bezcitným arabským šejkom, a nakoniec sa zamilovala do svojho osobného strážcu! Príbeh princeznej Haji bint al-Hussajn (47) síce pripomína zápletku romantického filmu, no zďaleka nejde o žiadny „doják“ od Rosamundy Pilcherovej.