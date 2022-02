Videá zo sociálnych sietí hovoria o tom, že ruské tanky sa približujú k hraniciam Ukrajiny ×

Rusko medzičasom v belgorodskom regióne – na dostrel od ukrajinského Charkova, kde sídlia viaceré vojenské základne – rozmiestnilo tanky do bojových pozícií. Mnoho z armádnych vozidiel má na pancieri nasprejované písmeno „Z“, ktoré by mohlo znamenať zadelenie do určite bojovej skupiny.