V uliciach šedá myš, na záberoch BOHYŇA: Angelina Jolie prekvapila v Benátkach ×

Po pobyte v Paríži sa herečka so svojimi deťmi presunula do Talianska, kde spolu s rodinou býva v malebnom elegantnom hoteli Cipriani. Herečka sa v uliciach objavila aj bez sprievodu svojich ratolestí, keď si tak povediac vyrazila z kopýtka so slávnym benátskym pouličným umelcom.