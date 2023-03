Stíhačky, ktoré chce odvolaná vláda poslať Ukrajine sú zrejme v inom stave ako nám tvrdia ×

Stíhačky nie sú až takým šrotom, ako to tvrdia predstavitelia tejto odvolanej vlády. Poslanci branobezpečnostného výboru by mali iniciovať poslanecký prieskum, aby sme sa aj my opoziční poslanci mohli presvedčiť v akom stave sú v skutočnosti stíhačky, ktoré chcú poslať Ukrajine, tvrdí Miroslav Suja.