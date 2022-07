Smrť Simonky (†1,5): Vyvrátili pochybnosti o tom, že jej zranenia spôsobil pestún? ×

Zavinil smrť Simonky (†1,5), ktorú mu zverili do opatery? Profesionálny rodič Ivan Grznár (38) z Veľkého Šariša v Prešovskom okrese je už 7 rokov obžalovaný z toho, že spôsobil zranenia dieťaťu, ktoré mu bolo zverené do pestúnskej starostlivosti. Ako to vidí krajský prokurátor?