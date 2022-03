Naď: Na Slovensko príde 2100 vojakov Severoatlantickej aliancie ×

Tzv. posilnenú predsunutú prítomnosť NATO na území SR v stredu odsúhlasila vláda. Návrh ešte musí odobriť Národná rada SR. Slovenskú jednotku má tvoriť do 600 českých, do 200 holandských, do 100 poľských a slovinských, do 400 amerických a do 700 nemeckých vojakov.