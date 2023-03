Selena Gomez sa objavila v New Yorku vo svadobných šatách: Natáča ďalšiu sezónu známeho seriálu ×

Speváčka a herečka Selena Gomez (30) šokovala fanúšikov, keď sa v uliciach New Yorku objavila v svadobných šatách. Najsledovanejšia žena na svete však vydatá ešte nie je! Ako nevesta sa objavila kvôli role v seriály Only Murders in the Building.