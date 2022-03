Ruská štátna televízia načrtla plány, ako by Rusko mohlo napadnúť Pobaltie ×

Štátna televízia Rossiya 1 priamo vo vysielaní rozoberala to, ako by vyzerala ruská invázia do pobaltských štátov. V nástrele situácie vyslúžilý armádny ruský veliteľ odhalil, ako by Rusko oddelilo Poľsko od Litvy, aby zablokovalo prísun vojsk NATO.