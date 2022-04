Rozmaznaná Geissenka vytočila mamu Carmen: Luxusný byt s výhľadom na more jej nestačí! ×

Ako sa hovorí, s jedlom rastie chuť. To platí aj u rozmaznaných dcér Carmen a Roberta Geissových, ktorí Davine (18) a Shanii (17) platia luxusný byt s výhľadom na more. Staršej Davine to však nestačí a rodičov nemilo zaskočila s drzou požiadavkou.