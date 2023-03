Prsnatá Zuzanita z Take me out ZRUŠILA SVADBU: Čaká dieťa! Tehotenstvo priznala SEXI VIDEOM ×

Už jej takmer zvonili svadobné zvony. No všetko je inak! Reč je o Zuzane Zuzanite Žilinčíkovej, ktorá sa v minulosti zviditeľnila v jojkárskej šou Take me out. Prsnatá čiernovláska totiž ruší svadbu. Dôvodom je jej tehotenstvo.