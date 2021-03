Proroctvo Andreja Danka z roku 2018: Takto si predstavoval novú vládu Slovenskej republiky! ×

Niekdajší šéf parlamentu Andrej Danko v nedeľu (28. februára 2021) uverejnil na sociálnej sieti svoje proroctvo z roku 2018. "Dnes už to je skoro reálne, Kollár predseda NR SR, Matovič minister financií. Boh nás ochraňuj, ak sa to postupne bude plniť ďalej. Ešte je niekomu do smiechu," napísal.