PREZRADILI nám čím si spríjemňujú deň a čo by radi ZLEGALIZOVALI

Tieto rozhovory sú zostrihané a slová hostí sú vytrhnuté z kontextu. Robíme to iba pre vaše a naše pobavenie. Dnešní hostia sú pán Truman a pán Maverik. Dozviete sa prečo si pán Truman myslí, že nič okolo neho nie je skutočné a tiež to ako sa darí pánovi Maverikovi so ženami.