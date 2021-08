Premiér HEGER na návšteve letnej ŠKOLY, v AKOM AUTE to išiel, a čo za DARY ho ČAKALI? ×

Premiér Eduard Heger vyrazil do školy v Lučenci, kde ho slávnostne privítali žiaci letnej školy, ale aj riaditeľka. V krátkom videu Heger oznamuje, čo všetko ho čaká a potom prekvapenie! Do akého auta to nasadol? A čo dostal od žiakov školy?