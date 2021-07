Premiér Heger je z protestu v Bratislave ZNEPOKOJENÝ: Názor by sa mal vyjadrovať SLUŠNE! ×

Premiér Eduard Heger je znepokojený dianím pred Prezidentským palácom v Bratislave. "Každý má právo vyjadriť svoj názor, no mal by to urobiť slušne a bez toho, aby obmedzoval slobodu druhých," povedal v reakcii na protest odporcov očkovania, ktorí zablokovali dopravu v okolí Hodžovho námestia.