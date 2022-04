Premiér E. Heger vo štvrtok večer odcestuje spolu s predsedníčkou EK na návštevu Kyjeva ×

Po tom, čo v marci navštívili Ukrajinu Česka, Poľska a Slovinska čelil slovenský premiér Eduard Heger (OĽANO) kritike, že sa na ich ceste do Kyjeva nezúčastnil. Dnes oznámil, že sa do hlavného ukrajinského mesta vydáva už zajtra, a to s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou.