Predčasný KONIEC v Teleráne! Prečo sa s divákmi NEROZLÚČILA? TOTO je dôvod

Adriana Poláková pred dvomi mesiacmi všetkých prekvapila správou, že v Teleráne po 16 rokoch končí. Dôvod je ten, že sa sťahuje do Rakúska, kde bude bývať v kaštieli so svojím priateľom Christianom. V relácii mala byť ešte do konca júla. Ako moderátorku ju však už neuvidíte.