POTVRDENÉ: Poslanci okolo Kolíkovej ODCHÁDZAJÚ do klubu SaS! klub Za ľudí ZANIKNE ×

Už je to oficiálne! Ako bolo včera avizované, Mária Kolíková so svojou frakciou prestupuje do strany liberálov. Oficiálne to oznámili na dnešnej tlačovej konferencii strany Sloboda a Solidarita.