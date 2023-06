Pomáhajú nám všetkým, Lidl pomáha im. Diskont sa stará o včely ×

Sú nenápadné, no o to dôležitejšie. Bez nich by svet nebol taký pestrý a chutný. No teraz potrebujú našu pomoc, aby prežili. Lidl nadviazal v uplynulom roku spoluprácu s projektom Včelí kRaj z Liešnice, ktorý je zároveň garantom pre túto tematickú oblasť.