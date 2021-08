Plus size blogerka: V Amerike si PLUS SIZE ženy dovolia oveľa VIAC ako na Slovensku! ×

Už v základnej škole sa stretla s posmeškami pre svoju váhu. Plus size blogerka Dagmar Rejdíková s pseudonymom Dadalookbook to teraz vo svete internetu a sociálnych sietí mení. Slovensko je však podľa nej ešte stále ďaleko za Amerikou, kde si aj plus size ženy dajú na seba odvážnejšie kúsky.