Peter Kočiš po dlhej dobe s priateľkou na akcii: POZRITE, ako sa Mirka vyobliekala

Peter Kočiš (55) ešte v novembri 2017 šokoval tým, že sa po 24 rokoch rozvádza s manželkou Nelou. Len pár mesiacov na to sa už usmieval po boku novej priateľky Mirky. Vyzerá to tak, že im to stále klape.