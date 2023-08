Oppenheimer mal podľa českého záhadológa Jaroslava Mareša československé plány k atómovej bombe ×

Český záhadológ Mareš sa dostal aj do amerických archívov a v odtajnených vojenských spisoch k projektu Manhattan, ktorý viedol Robert Oppenheimer, našiel dokonca nákres cyklotronu - urýchľovača s českými popiskami. VIDEO youtube @Atomic bombings of Hiroshima and Nagasaki