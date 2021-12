Odborníci SI PODALI vládu: O KONCI KOALÍCIE, PROTIVLÁDNYCH protestoch aj ROZPADE Za ľudí! ×

V tomto období by každý z nás chcel nahliadnuť do budúcna. Najťažšie je to predpovedať najmä v politike. Veď uplynulý rok nás poučil, že možné je takmer všetko. A preto sme sa obrátili na politológov Radoslava Štefančíka, Jozefa Lenča a Grigorija Mesežnikova, aby povedali, čo môžeme očakávať.