Ilavčanom sa v stredu naskytol nevídaný pohľad. Starý železný most ponad kanál Váhu odstraňovali spôsobom, aký mal v Trenčianskom kraji premiéru. Z oboch strán mosta postavili dva žeriavy, ktoré ho zložili na pontónové mosty do kanála Váhu. Nikdy predtým takýmto spôsobom v kraji most neodstraňovali.