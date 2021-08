Natáčanie Farmy sa skončilo DRÁMOU: Do rozbúreného Váhu SPADLA 56-ročná súťažiaca! Čo sa stalo? ×

Tohtoroční farmári ostanú poriadne prekvapení. Čaká na nich opustený statok v lone prírody. To však ani zďaleka nie je všetko. Tentoraz ich do cieľa ani náhodou nikto neprivezie, ako to doteraz bývalo zvykom.