Národná rada SR opäť nebola uznášaniaschopná, Kollár schôdzu prerušil! ×

Parlament v utorok opäť neposunul návrh novely zákona o tohtoročnom štátnom rozpočte do druhého čítania. Národná rada SR nebola uznášaniaschopná a predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) schôdzu prerušil do 18. októbra do 11.00.