Minister zdravotníctva Marek Krajčí potvrdil, že v polovici decembra by k nám mohlo prísť prvých 300-tisíc kusov vakcín. Keďže sa očkuje v dvoch dávkach, prvých 150-tisíc Slovákov by mohlo mať imunitu proti koronavírusu už do konca roka.