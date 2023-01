Michelle Yeoh a Andrew Garfield na odovzdávaní cien Zlaté glóbusy ×

Čiastočne autobiografický film The Fabelmans (Fabelmanovci) od režiséra Stevena Spielberga a írska čierna komédia The Banshees of Inisherin (Víly z Inisherinu) získali v stredu hlavné ceny na 80. ročníku udeľovania Zlatých glóbusov.