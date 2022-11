Generálny riaditeľ spoločnosti Richard Duda prizvukuje, že tradičná chuť a vôňa sa dá vyrobiť len z kvalitných surovín. Dôležitý je tiež kvalitný výrobný proces a kvalitný výstup.



„Mäsiari vedia, čo znamená čerstvosť. Keď mäso stojí niekoľko dní či dokonca mesiacov v chlade a mraze, stráca na fyzikálnej aj bielkovinovej hodnote,” hovorí Ivan Stanislav, výrobný riaditeľ spoločosti Tauris. Tuky oxidujú a menia chuť, a tak vo výrobkoch postupne cítiť horkosť. Preto je pre Tauris čerstvosť na prvom mieste. „Na mäsiarskom stole spracúvame len to, čo ešte včera behalo po dvore či lese,” dodáva Richard Duda.



Najpredávanejšie párky na Slovensku



Tri milióny ľudí na Slovensku si aspoň raz do mesiaca kúpi jeden Zipser párok od spoločnosti Tauris. Aj keď je oficiálne deklarovaný podiel mäsa vo výrobku 72 percent, Zipser párky patria k najkvalitnejším na trhu. „Vyrábame ich z čistého mäsa vrátane slaniny , ktorá sa v legislatíve nepovažuje za mäso, a preto sa nemôže zarátať do podielu mäsa. No práve tuk zo slaniny dáva našim párkom šťavnatosť a pravú mäsovú chuť,“ vysvetľuje Ivan Stanislav, výrobný riaditeľ spoločnosti Tauris. Zipser párky tak dokazujú, že aj keď neobsahujú 95 percent mäsa, stále po nich Slovák siaha najčastejšie, a to najmä vďaka nezameniteľnej chuti .