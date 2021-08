Majú po sedemdesiatke no hlásia obrovský NÁVRAT: Skupina ABBA je späť! ×

Médiá zaplavila správa o tom, že skupina sa dala znova dokopy a oznámila nielen nahrávanie nového albumu, ale aj návrat na svetové pódiá. „Všetci sme cítili, že po nejakých 35 rokoch by mohla byť zábava znova spojiť svoje sily a ísť do nahrávacieho štúdia. Tak sme to urobili," uviedli členovia.