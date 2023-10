Madonna (65) predvádza oplzlé tance v spoločnosti polonahých chlapov: Tá vie krútiť zadkom! ×

Dnešní plastickí chirurgovia dokážu so slávnymi tváričkami divy. Náročný boj so starobou sa však dá viesť len do určitého momentu, potom príde zistenie, že mladosť sa nedá podplácať naveky. Prišli na to aj fanúšikovia Madonny, ktorá na sociálnu sieť nahrala video bez mejkapu.