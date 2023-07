Lukáš Lacko (34) roky žiada o satisfakcie pre nesprávny postup kriminalistov ×

Poslali na neho autobus kukláčov pre podozrenie z vraždy pumpára! Lukáš (34) to nesie ťažko, hoci už chytili skutočného vraha. Zlá psychika sa podpísala pod jeho zdravotný stav a podľa lekárov umiera. No on sa nevzdáva!