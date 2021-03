Lekárka Andrea Kalavská radí: TÁTO vec vám pri covide môže zachrániť život, treba ju mať doma! ×

V čase koronavírusu by ste v povinnej výbave mali mať pulzný oxymeter, ktorý väčšina Slovákov bežne doma nemá. Práve ten vám napovie, či je váš stav natoľko vážny, že by ste si mali zavolať záchranku. Bývalá exministerka zdravotníctva a lekárka Andrea Kalavská hovorí, ako to funguje.