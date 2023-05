Krúpy ako hrach a NAJHORŠIA povodeň za 12 rokov! Je tu DAŽĎOVÁ APOKALYPSA ×

V Bratislave sa pre krupobitie tvoria na viacerých miestach kolóny.So zdržaním pre nehodu by mali vodiči rátať aj na vjazde do Rovinky z Bratislavy. Zelená vlna zároveň upozorňuje, že na Nábreží za River Parkom smerom na Most SNP spadol strom na auto.