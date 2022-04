Krížnik Moskva, pýcha ruského námorníctva, sa vraj potopil počas požiaru muničných skladov ×

Kremeľ, ako inak, znova zapiera a tvrdí, že plavidlo v skutočnosti poslala do hlbín „vnútorná explózia“ zapríčinená požiarom, ktorý prenikol do skladu munície. Loď sa údajne potopila počas toho, ako ju poškodenú ťahali do prístavu.