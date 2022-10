Krásnu herečku zlomila v priamom prenose zákerná choroba: Plač a zdrvujúce slova! ×

Herečka Selma Blair (50) sa už roky netají tým, že bojuje so zákernou chorobou - roztrúsenou sklerózou. Bohužiaľ, aj napriek snahe jej choroba zasahuje do života a herečka tak so slzami v očiach nakoniec odstúpila zo súťaže Dancing With The Stars. Zdroj: Instagram @semlablair