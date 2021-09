KORONAVÍRUS NA SLOVENSKU - Denné správy - To hlavné z dňa 22.9.2021 ×

Povinné očkovanie nie je témou dňa, povedal minister zdravotníctva. Pripustil, že do budúcnosti to môže byť otázkou do diskusie. "Zatiaľ ale nevidím veľký význam v tom, aby sme nútili ľudí do niečoho, čo sami nechcú," skonštatoval Lengvarský.