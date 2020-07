KORONAVÍRUS NA SLOVENSKU - Denné správy - To hlavné z dňa 20.7.2020 ×

Očkovanie proti koronavírusu by sa mohlo začať v polovici budúceho roka. Pre agentúru DPA to uviedla hlavná vedecká pracovníčka Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Zároveň vyjadrila opatrný optimizmus ohľadom súčasného stavu výskumu a vývoja očkovacích látok proti koronavírusu.