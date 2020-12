KORONAVÍRUS NA SLOVENSKU - Denné správy - To hlavné z dňa 2.12.2020 ×

Rúško aj doma? Ľudia by mali mať doma na tvári rúško, aby zabránili nákaze koronavírusom, keď prijmú návštevu zvonku a nemôžu udržiavať fyzický odstup. V stredu to odporučila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).