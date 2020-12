KORONAVÍRUS NA SLOVENSKU - Denné správy - To hlavné z dňa 18.12.2020 ×

Slovensko by malo začať s vakcinovaním 27. decembra, očkovacia látka by mala prísť 26. Decembra. Na začiatok by malo prísť 10.000 kusov vakcíny, takmer 15 nemocníc je už na očkovanie pripravených. Celkovo má Slovensko nakontrahovaných 18 miliónov vakcín. Preočkovať by sa malo 3,3 milióna obyvateľov.