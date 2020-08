Konzílium epidemiológov neodporúča cestu do zahraničia ×

Epidemiológovia odporúčajú Slovákom, aby zvážili cestu do zahraničia. Na tlačovej besede predstavili aj nový cestovateľský semafor. Zoznam rizikových a menej rizikových krajín by sa do 1. septembra nemal meniť.