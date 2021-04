Kedy sa uvoľnia opatrenia po Veľkej noci: O všetkom rozhodnú tieto tri čísla! ×

Už dva mesiace sa na Slovensku riadime covid automatom. Od jeho spustenia je krajina stále v čiernej, teda najkritickejšej fáze. Dostali sme sa však do bodu, keď by sa malo prepnúť minimálne do bordovej fázy a postupne začať uvoľňovať opatrenia. Čo o tom rozhodne?