Kde ste zaparkovali? Na chodníku? POZOR, od 1. marca je za to pokuta!

Parkovanie na chodníkoch bolo a dnes ešte je povolené. Tam, kde to bolo potrebné zakázať, sa to zakázalo dopravným značením. Už od 1. marca však parkovanie na chodníkoch bude všeobecne zakázané. A môžete za to schytať aj pokutu.