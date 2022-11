Ikona morí je najväčším výletným plavidlom na svete ×

Gigantický vodný park s tobogánmi, viacposchodové izby s balkónmi či vlastné klzisko a divadlo. Americká spoločnosť Royal Caribbean v súčasnosti stavia najväčšiu výletnú loď na svete menom Icon of the Seas (Ikona morí), ktorá by mala prvýkrát vyplávať už 27. januára 2024.