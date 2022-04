Heger po návrate z Kyjeva: Čo by som urobil, ak by sa Slovensko ocitlo vo vojne ×

Prezident Volodymyr Zelenskyj dostal prakticky hneď po Putinovom útoku na Ukrajinu viacero ponúk, aby aj s rodinou opustil krajinu a ukryl sa v bezpečí, no on a jeho rodina nikam neodišli. Čo by urobil premiér Eduard Heger, ak by bolo napadnuté Slovensko?