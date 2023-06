“Pokiaľ som sledoval dianie na Slovensku, riešenie koronakrízy nebola žiadna veľká hitparáda, otázka vysporiadania sa s korupciou a inštitút kajúcnikov, toto všetko rezonovalo. Veľký neúspech vlády premiéra Hegera a predtým Igora Matoviča do veľkej miery nahráva snahe ovplyvňovať zvonku verejnú mienku v krajine,” povedal Andor Šándor v relácii TERAZ TAKTO s Ankou Žitnou.

Na Slovensku sa vedú horúce debaty o ceste zamestnancov ministerstiev, úradu vlády, ale aj ľudí z mimovládok do Bruselu, kde žiadali o pomoc špecializované tímy NATO pre boj s hybridnými hrozbami. Expert na bezpečnostné otázky Andor Šándor si myslí, že akákoľvek intervencia zvonku bude kontraproduktívna. “Jediná legitímna metóda boja s hybridnými hrozbami je jasná politika štátu. To, že expremiér Fico túto situáciu obratne využíva, je odraz neúspechov vlád premiérov Hegera a Matoviča. Ficovi niet čo vyčítať, je to pragmatický politik, ktorý využije čokoľvek. Nie som zástancom toho, aby niekto zvonku dával rady Slovákom, čo si majú myslieť,” hovorí Šándor.

Považuje za veľmi nešťastné, u nás aj v Česku, že by ministerstvá vnútra mali byť tými, ktorí budú hovoriť, čo je pravda a čo pravda nie je, čo si ľudia majú a čo si nemajú myslieť. “Je to posun od demokracie k totalitnému náhľadu na slobodu slova, presadzovanie mainstreamovových názorov a potlačovanie názorov, ktoré sa nehodia. Sme na veľmi nebezpečnej trajektórii a ak sa v oblasti hybridných hrozieb skutočne máme niečím zaoberať, je to pošliapavanie demokracie, a ostrakizovanie iných názorov,” dodáva Šándor. Cesty úradníkov do NATO a žiadanie o pomoc zvonku prirovnáva generál vo výslužbe k časom, keď si československí politici za minulého režimu chodili po rady do Moskvy.

